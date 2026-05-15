NEET एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले, अगले साल से ऑनलाइन होगी परीक्षा

शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि NEET की फिर से परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। छात्रों को इस बार अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहर और सेंटर चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। इसी के तहत NTA परीक्षा शुल्क भी वापस करेगी।