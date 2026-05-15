Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटा

भारत के CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाई कोर्ट को दो महीने के भीतर मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही स्पष्ट किया कि इस मामले का फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश को रद्द करने के निर्णय से प्रभावित हुए बिना किया जाना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट से उन मुद्दों पर भी फिर से विचार करने को कहा, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या POCSO एक्ट के तहत मुक़दमा चलाने के लिए पूर्व विधायक को 'लोक सेवक' माना जा सकता है।