पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, जानें आगे क्या-क्या हो सकता है मंहगा?

Petrol Diesel Price Hike: करीब चार साल बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ाया है। शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग तीन रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल में नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक संकट लंबा चला तो आने वाले महीनों में और महंगाई देखने को मिल सकती है।