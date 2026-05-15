पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद फोन किया, लेकिन फील्ड मार्शल करिअप्पा बोले- वो मेरा बेटा नहीं, देश का सिपाही है

दरअसल, ब्रिटिश काल के दौरान केएम करिअप्पा और अयूब खान सहयोगी थे। वह साथ में काम भी कर चुके थे। अयूब ने करिअप्पा को फोन पर कहा, 'किपर मैं जानता हूं कि आपका बेटा हमारे यहां है। आप चिंता न करें। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा और उसे तुरंत रिहा करवा दूंगा।' अयूब खान की बात सुनकर कुछ पल के लिए भारत के पूर्व सैन्य प्रमुख चुप रहे, फिर कहा कि अयूब, वह मेरा बेटा नहीं है। वह मेरा बेटा तो तब था जब वह घर पर था। अब वह देश का सिपाही है। उसे बाकी सभी भारतीय युद्धबंदियों की तरह ही व्यवहार दो। अगर तुम उसे छोड़ना चाहते हो, तो सभी भारतीय युद्धबंदियों को छोड़ दो। नहीं तो किसी को मत छोड़ो।