थाने से 700 मीटर दूर बस में गैंगरेप, पास में खड़ी थी PCR; दिल्ली गैंगरेप मामले में BJP और पुलिस पर बड़े सवाल

Delhi bus gangrape case: दिल्ली में गुरुवार को पुलिस ने जानकारी दी कि रानीबाग इलाके में एक महिला के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप किया गया और फिर आधी रात में दो घंटे तक दुष्कर्म करन के बाद सड़क पर फेंक दिया गया। इस ममाले के सामेन आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हा गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच इस मामले में एक और पहलू सामने आया है कि जिस इलाके में महिला के साथ ये रेप हुआ है, वहां पूरे रास्ते में कैमरा लगे हैं और पास में ही थाना था।