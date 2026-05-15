15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

थाने से 700 मीटर दूर बस में गैंगरेप, पास में खड़ी थी PCR; दिल्ली गैंगरेप मामले में BJP और पुलिस पर बड़े सवाल

Delhi bus rape incident: दिल्ली में चलती बस में महिला से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। घटना के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 15, 2026

Delhi bus gangrape case

दिल्ली में चलती प्राइवेट बस में महिला से गैंगरेप (Photo-X)

Delhi bus gangrape case: दिल्ली में गुरुवार को पुलिस ने जानकारी दी कि रानीबाग इलाके में एक महिला के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप किया गया और फिर आधी रात में दो घंटे तक दुष्कर्म करन के बाद सड़क पर फेंक दिया गया। इस ममाले के सामेन आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हा गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच इस मामले में एक और पहलू सामने आया है कि जिस इलाके में महिला के साथ ये रेप हुआ है, वहां पूरे रास्ते में कैमरा लगे हैं और पास में ही थाना था।

पूरे रूट पर थे कैमरे

पुलिस के अनुसार, बस की गतिविधियां कई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं। बस पहले सरस्वती विहार से दीपाली चौक की तरफ गई और फिर मंगोलपुरी फ्लाईओवर होते हुए पीरागढ़ी और उद्योग नगर इलाके तक पहुंची। जांच में सामने आया कि बस करीब सात किलोमीटर तक घूमती रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस रूट से बस गुजरी, वहां कई जगह कैमरे और पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन किसी को भी बस के अंदर हो रही वारदात की भनक नहीं लगी।

थाने से 700 मीटर की दूरी पर हुई वारदात

जांच में यह भी सामने आया कि बस नांगलोई रेलवे रोड के पास करीब डेढ़ घंटे तक खड़ी रही। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान महिला के साथ गैंगरेप हुआ। यह जगह नांगलोई थाने, रेलवे स्टेशन और डीसीपी ऑफिस से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर थी। इतनी संवेदनशील लोकेशन पर बस का लंबे समय तक खड़ा रहना अब पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते निगरानी होती तो शायद घटना टाली जा सकती थी।

PCR वैन पास में थी

रिपोर्ट के अनुसार जब महिला बस में चढ़ी, उस समय सरस्वती विहार बस स्टैंड के पास एक पीसीआर वैन भी मौजूद थी। इसके बावजूद महिला की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। घटना के बाद करीब ढाई बजे महिला बस से उतरी और उसने तुरंत पीसीआर हेल्पलाइन पर कॉल किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज की गई।

विपक्ष ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि जब बस कई घंटों तक शहर में घूमती रही तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश ने निर्भया कांड से कोई सबक नहीं सीखा। पूर्व डिप्टी सीएम मनी, सिसोदिया ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह फेल हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

Delhi Rape Case: यूपी के निकले ड्राइवर और हेल्पर, आधी रात 7 किमी तक महिला से दुष्कर्म; दोनों गिरफ्तार
नई दिल्ली
Delhi Rape Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

crime news

Delhi News

मनीष सिसोदिया

rape

Published on:

15 May 2026 11:19 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / थाने से 700 मीटर दूर बस में गैंगरेप, पास में खड़ी थी PCR; दिल्ली गैंगरेप मामले में BJP और पुलिस पर बड़े सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैंने सिर्फ टाइम पूछा था’, पास आते ही बस में खींच ले गए आरोपी; पीड़िता ने बताया कैसे 2 घंटे तक लूटते रहे आबरू

Delhi rape case
नई दिल्ली

Explainer: अवमानना कार्रवाई पर अब केजरीवाल समेत 6 नेताओं के पास क्या हैं विकल्प? क्या हो सकती है आगे की कानूनी प्रक्रिया?

AAP Leaders Contempt Case
राष्ट्रीय

‘प्लीज मुझे जाने दो, मेरे तीन बच्चे हैं’, दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता ने रो-रोकर आरोपियों से लगाई थी गुहार

Delhi Rape Case
राष्ट्रीय

Breaking: दिल्ली के अलीपुर में अचानक लगी आग, बैंक्वेट हॉल से उठीं ऊंची लपटें

Delhi banquet hall fire
नई दिल्ली

Pre-Monsoon: दिल्ली-NCR के इन इलाकों में IMD का तेज आंधी और बारिश का अलर्ट; जानें 15,16, 17 और 18 मई का मौसम

Delhi NCR Weather
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.