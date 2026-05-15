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Breaking: दिल्ली के अलीपुर में अचानक लगी आग, बैंक्वेट हॉल से उठीं ऊंची लपटें

Alipur fire news: दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। मौके पर कई दमकल गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का काम जारी है।

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नई दिल्ली

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Harshita Saini

May 15, 2026

Delhi banquet hall fire

दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग (Photo-x )

Delhi banquet hall fire: दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचाना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को काबू करने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

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fire incident

Published on:

15 May 2026 09:20 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Breaking: दिल्ली के अलीपुर में अचानक लगी आग, बैंक्वेट हॉल से उठीं ऊंची लपटें

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