Breaking: दिल्ली के अलीपुर में अचानक लगी आग, बैंक्वेट हॉल से उठीं ऊंची लपटें

Delhi banquet hall fire: दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचाना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को काबू करने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।