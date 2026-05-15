Pre-Monsoon: दिल्ली-NCR के इन इलाकों में IMD का तेज आंधी और बारिश का अलर्ट; जानें 15,16, 17 और 18 मई का मौसम

Delhi NCR Weather: पूरे देश भर में मौसम का बदलता हुआ मिजाज दिख रहा है। प्री मानसून की एंट्री के बाद से भीषण गर्मी के बीच बारिश होने की वजह से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में अचानक तेज आंधी के साथ गरज-चमक के साथ बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अलग-अलग वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से उत्तर भारत के मौसम में बदलाव हो रहा है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर भी पड़ने वाला है। यहां भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को अचानक से यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली थी। अब IMD (India Meteorological Department) ने 18 मई तक का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों के लिए तेज आंधीऔर बारिश का अलर्ट जारी किया है।