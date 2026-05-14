दिल्ली बम धमाका केस में NIA का बड़ा खुलासा, अल-कायदा से जुड़े थे 10 आतंकी, 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश

Delhi Bomb Blast NIA Chargesheet: पिछले साल 10 नवंबर को जब दिल्ली का लाल किला इलाका एक जोरदार धमाके से दहल उठा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसके पीछे सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर्स का हाथ होगा। एनआईए (NIA) ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो 7500 पन्नों चार्जशीट पेश की उसमें सामने आया है कि साजिश का मास्टरमाइंड कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमर उन नबी था। जांच में सामने आया है कि इन आतंकियों का मकसद भारत की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकना और 'शरिया कानून' लागू करना था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 'ऑपरेशन हेवनली हिंद' शुरू किया था।