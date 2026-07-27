‘भाई, मम्मी पापा का ध्यान रखना’, NEET कटऑफ में 11 नंबर रहे कम, फंदे से लटकी 19 साल की छात्रा

Ankita Sangle Sucide: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां एक 19 साल की NEET अभ्यर्थी ने कथित तौर पर आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हाल ही में जारी हुए नीट परिणामों में छात्रा के कटऑफ से कुछ नंबर कम रह गए थे जिसके बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में थी और इसी के चलते उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। घटना के बाद से छात्रा के परिवार का रो-रोकर बूरा हाल है और इलाके में भी शोक फैल गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसको कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।