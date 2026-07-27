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‘भाई, मम्मी पापा का ध्यान रखना’, NEET कटऑफ में 11 नंबर रहे कम, फंदे से लटकी 19 साल की छात्रा

NEET Sucide: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 19 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अंकिता सांगले ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। वह NEET कटऑफ से 11 अंक पीछे रह गई थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने परिवार को निर्दोष बताते हुए भाई से मम्मी-पापा का ध्यान रखने की भावुक अपील की है।
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मुंबई

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Himadri Joshi

Jul 27, 2026

Ankita Sangle dies by sucide

नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की आत्महत्या (फोटो- Nripinder Singh एक्स पोस्ट)

Ankita Sangle Sucide: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां एक 19 साल की NEET अभ्यर्थी ने कथित तौर पर आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हाल ही में जारी हुए नीट परिणामों में छात्रा के कटऑफ से कुछ नंबर कम रह गए थे जिसके बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में थी और इसी के चलते उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। घटना के बाद से छात्रा के परिवार का रो-रोकर बूरा हाल है और इलाके में भी शोक फैल गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसको कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

27 Jul 2026 08:44 am

Published on:

27 Jul 2026 08:44 am

Hindi News / National News / ‘भाई, मम्मी पापा का ध्यान रखना’, NEET कटऑफ में 11 नंबर रहे कम, फंदे से लटकी 19 साल की छात्रा

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