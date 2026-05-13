जयपुर से नासिक तक CBI की छापेमारी: 5 आरोपी किए गिरफ्तार, 410 सवाल में 120 हुए थे लीक

इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने अपनी शुरुआती जांच की। SOG का दावा है कि परीक्षा से पहले जो 'गेस पेपर' बांटा गया था, उसमें करीब 410 सवाल थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 120 सवाल हूबहू नीट के असली पेपर में पाए गए। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब 3 मई को परीक्षा हुई और 7 मई की शाम को गड़बड़ी की खबरें सामने आईं। NTA ने अगले दिन स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को मामला सौंप दिया। अब CBI उन कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर ये 'गेस पेपर' प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आया या किसी परीक्षा केंद्र से लीक हुआ।