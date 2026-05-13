ममता बनर्जी के एक और फैसले को नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पलटा, बंगाल के किसानों को दे दी बड़ी खुशखबरी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को ऐलान किया कि अब राज्य से दूसरे राज्यों में आलू समेत सभी कृषि व पशु उत्पादों का निर्यात बिना किसी रोक-टोक के हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के समय लगाए गए इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया गया है।