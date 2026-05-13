दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के बदल गए नियम, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

Delhi E-Rickshaw New Policy: देश की राजधानी दिल्ली में अब ई-रिक्शा के लिए रेखा गुप्ता की सरकार एक सख्त नई नीति लागू करने जा रही है। दिल्ल में 15 मई से ई-रिक्शा का पंजीकरण फिर से शुरू होने जा रही है। इसमें अनधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। संशोधित प्रणाली के तहत, एक लाइसेंस धारक के नाम पर केवल एक ई-रिक्शा पंजीकृत करने की अनुमति होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वाहनों को पंजीकृत करने और बाद में उन्हें दूसरों को किराए पर देने की प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।