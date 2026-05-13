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NEET-UG Paper Leak CBI: एक्शन मोड में सीबीआई, दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय में जांच टीम का डेरा, अहम दस्तावेज खंगालने शुरू

NEET-UG Paper Leak: पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई। जांच टीम दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय पहुंची और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। दस्तावेजों की जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल की पड़ताल जारी।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

May 13, 2026

cbi investigation neet ug paper leak

NEET-UG पेपर लीक मामले में एक्शन में CBI

NEET-UG Paper Leak CBI: मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' NEET-UG में हुई कथित धांधली और प्रश्नपत्र लीक मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में सोमवार को सीबीआई की एक विशेष टीम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय पहुंची। जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के पीछे के कारणों और इसमें शामिल चेहरों का पता लगाना है।

NTA मुख्यालय में सीबीआई की छापेमारी और दस्तावेजों की जांच

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई के करीब पांच अनुभवी अधिकारियों की टीम ने सोमवार सुबह ओखला स्थित एनटीए मुख्यालय में दस्तक दी। टीम यहां परीक्षा के संचालन से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा को अपने कब्जे में लेने पहुंची है। जांच एजेंसी उन फाइलों की गहराई से पड़ताल कर रही है जिनमें प्रश्नपत्रों की छपाई, उनके स्टोरेज और विभिन्न केंद्रों तक उनके वितरण की पूरी प्रक्रिया का विवरण दर्ज है। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा के सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई। टीम सुरक्षा व्यवस्था के हर उस पहलू की जांच कर रही है जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना हो सकती है।

अधिकारियों से पूछताछ और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल

जांच का दायरा केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम एनटीए के उन वरिष्ठ अधिकारियों से भी आमने-सामने पूछताछ कर रही है, जो सीधे तौर पर नीट परीक्षा के आयोजन और उसकी सुरक्षा निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। जांच एजेंसी का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह केवल बाहरी घुसपैठ थी या इसमें संस्थान के भीतर के किसी व्यक्ति की मिलीभगत रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूछताछ के दौरान सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका और प्रश्नपत्रों की रवानगी के समय बरती गई सावधानियों को लेकर कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं।

देशव्यापी आक्रोश और केंद्र सरकार का रुख

गौरतलब है कि नीट परीक्षा के नतीजों के बाद से ही देशभर के छात्र और अभिभावक सड़कों पर हैं। परीक्षा की शुचिता पर उठे सवालों और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया था। इसके बाद ही मामले की पूरी कमान सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया था।

सीबीआई अब तक कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एनटीए मुख्यालय में चल रही यह कार्रवाई इस पूरे केस का सबसे जरूरी पड़ाव मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस जांच से आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं और पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक शिकंजा कसा जा सकता है।

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Published on:

13 May 2026 04:45 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / NEET-UG Paper Leak CBI: एक्शन मोड में सीबीआई, दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय में जांच टीम का डेरा, अहम दस्तावेज खंगालने शुरू

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