NEET-UG Paper Leak CBI: एक्शन मोड में सीबीआई, दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय में जांच टीम का डेरा, अहम दस्तावेज खंगालने शुरू

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई के करीब पांच अनुभवी अधिकारियों की टीम ने सोमवार सुबह ओखला स्थित एनटीए मुख्यालय में दस्तक दी। टीम यहां परीक्षा के संचालन से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा को अपने कब्जे में लेने पहुंची है। जांच एजेंसी उन फाइलों की गहराई से पड़ताल कर रही है जिनमें प्रश्नपत्रों की छपाई, उनके स्टोरेज और विभिन्न केंद्रों तक उनके वितरण की पूरी प्रक्रिया का विवरण दर्ज है। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा के सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई। टीम सुरक्षा व्यवस्था के हर उस पहलू की जांच कर रही है जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना हो सकती है।