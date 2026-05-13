पीएम की अपील पर विपक्षी दलों की आलोचना भ्रम फैलाने का प्रयासः भाजपा

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भी भारत के लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। उस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा था। यह सच है कि कांग्रेस शासनकाल में ही भारत की आर्थिक व्यवस्था को 'कमजोर पांच' श्रेणी में रखा गया था। आज वे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। लेकिन वो कहते हैं कि ये भारत की विफलता दर्शाता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से ऐसी नकारात्मक देशविरोधी राजनीति को नकार रही है।