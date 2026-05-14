दिल्ली बस गैंगरेप मामले में नया मोड़: पैसों के विवाद में दुष्कर्म के आरोप की आशंका, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

दिल्ली के नांगलोई इलाके में सामने आए चलती बस गैंगरेप मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह देर रात रानी बाग से बिहार जाने वाली बस में सवार हुई थी। आरोप है कि बस चालक और उसके हेल्पर ने रास्ते में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान बस करीब 7 किलोमीटर तक चलती रही और बाद में महिला को नांगलोई इलाके में उतार दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मेडिकल जांच कराई गई और दोनों आरोपियों ड्राइवर उमेश और हेल्पर रामेंद्रको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को संदिग्ध नजर से देख रही और हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है।