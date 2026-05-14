इलाज के पैसे नहीं, पति को टीबी और 3 बेटियां, दिल्ली बस कांड की पीड़िता ने बयां की अपनी बेबसी

आरोपियों ने पीड़िता को अगवा करने के बाद करीब दो घंटे तक बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर-उधर घुमाया। इस दौरान लगभग 7 किलोमीटर के सफर में दोनों आरोपियों ने महिला के साथ बारी-बारी से कुकृत्य किया। रात करीब 2 बजे, जब पीड़िता की हालत ज्यादा नाजुक हो गई और वह खून से लथपथ हो गई, तो दरिंदों ने उसे नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बस से साक्ष्य जुटाए हैं, वहीं महिला को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है।