कर्ज के जाल में फंसे युवक ने जहर पीकर बनाया VIDEO, सूदखोरों पर 30 लाख के कर्ज को डेढ़ करोड़ करने का आरोप

पीड़ित के छोटे भाई बलजीत के अनुसार, उनका बड़ा भाई हरेन्द्र एक निजी बैंक के कलेक्शन विभाग में कार्यरत है। उनके पिता (स्वर्गीय गोविंद राम) ने लगभग सात वर्ष पूर्व गांव के ही कुछ प्रभावशालियों से करीब 30 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसके एवज में अपनी दो एकड़ कृषि भूमि गिरवी रखी थी। परिजनों का दावा है कि वे नियमित रूप से ब्याज का भुगतान कर रहे थे, लेकिन बाद में आरोपियों ने मनमाने ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। कर्ज के निरंतर तनाव के कारण पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे परिवार व कर्ज की जिम्मेदारी हरेन्द्र के कंधों पर आ गई।