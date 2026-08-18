Kiren Rijiju vs Rahul Gandhi: राहुल पर बरसे किरेन रिजिजू, बोले- PM मोदी का मजाक उड़ाते-उड़ाते खुद बने हंसी के पात्र

मानसून सत्र के दौरान लगातार हुए हंगामे और ठप रही कार्यवाही पर भी संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई काम न करने की ही कसम खा ले, तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता। संसद न चलने देने की यह परिपाटी पूरी तरह से कांग्रेस की देन है। रिजिजू ने कड़े शब्दों में कहा कि हम यहां किसी छोटे बच्चों से नहीं निपट रहे हैं, जिन्हें हम जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच लाएं और कुर्सी पर बिठा दें। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम उनसे बार-बार सदन में आने का अनुरोध करें और यही हमने किया भी।