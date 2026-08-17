राम माधव की दोबारा बीजेपी में एंट्री, पिछली बार जम्मू-कश्मीर में NDA सरकार बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

जानकारों के अनुसार, राम माधव की भाजपा में वापसी का उद्देश्य आरएसएस की पार्टी संगठन पर पकड़ और मजबूत करना है। राम माधव ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की। वे लंबे समय तक संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख रहे हैं। 2014 के आम चुनावों में भाजपा की जीत के बाद संघ ने उन्हें भाजपा संगठन में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। तब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में उन्होंने भाजपा का विस्तार करने और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। असम, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की सरकारें बनवाने और पार्टी का आधार मजबूत करने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।