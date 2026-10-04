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पुंछ LoC पर सेना का बड़ा एक्शन प्लान! व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडर ने संभाला मोर्चा, फॉरवर्ड पोस्ट की तैयारियां परखी

पुंछ LoC पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मोहित सेठ ने फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारी, निगरानी सिस्टम और घुसपैठ-रोधी उपायों की समीक्षा की।
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जम्मू

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Anand Prakash Yadav

Oct 04, 2026

Poonch LoC

पुंछ LoC पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडर ने संभाला मोर्चा,photo source@IANS

Indian Army Operations: सेना की नगरोटा-मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC), लेफ्टिनेंट जनरल मोहित सेठ ने शनिवार को J&K के पुंछ जिले में लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) का दौरा किया और अपनी यूनिट की ऑपरेशनल तैयारी का जायज़ा लिया।

X पर एक पोस्ट में व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि #WhiteKnightCorps के GOC ने AceOfSpadesDivision के GOC के साथ मिलकर पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, ताकि यूनिट की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया जा सके।

सुरक्षा हालात और घुसपैठ-रोधी उपायों की जानकारी

CorpsCommander को मौजूदा सुरक्षा हालात, घुसपैठ-रोधी उपायों, निगरानी सिस्टम और ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी गई। सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता और ऑपरेशनल उत्कृष्टता की तारीफ करते हुए GOC ने सभी रैंक के जवानों से सतर्कता, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। पोस्ट में कहा गया, "हम सेवा करते हैं, हम रक्षा करते हैं!

गुरुवार को संभाली थी कमान

लेफ्टिनेंट जनरल मोहित सेठ ने गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा से नगरोटा-स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स की कमान संभाली थी। इन्फैंट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने 16 कॉर्प्स की कमान संभालने से पहले भूटान में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम (IMTRAT) के कमांडेंट के तौर पर काम किया था।

कमान संभालने के बाद नए कॉर्प्स कमांडर ने सभी रैंक के जवानों से ऑपरेशनल तैयारी, पेशेवर उत्कृष्टता और टीम भावना के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज के लिए तैयार, कल के लिए तैयार। हम सेवा करते हैं, हम रक्षा करते हैं।"

नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 1991 में मद्रास रेजिमेंट की तीसरी बटालियन में कमीशन हुए थे। इससे पहले उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए ज़िम्मेदार राष्ट्रीय राइफल्स (RR) यूनिट, काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स किलो की कमान संभाली थी।

व्हाइट नाइट कोर का इतिहास

XVI कोर, या 'व्हाइट नाइट कोर', भारतीय सेना की एक कोर है, जिसे 1 जून 1972 को बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर. जैकब इसके पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) थे। इसका मुख्यालय जम्मू-कश्मीर के नगरोटा छावनी जम्मू जिले में है। 2005 में XVI कोर के इलाके के दक्षिणी हिस्से में IX कोर बनाई गई और इसकी दो डिवीजन को IX कोर में शामिल कर लिया गया।

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Updated on:

04 Oct 2026 03:54 am

Published on:

04 Oct 2026 03:54 am

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