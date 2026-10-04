पुंछ LoC पर सेना का बड़ा एक्शन प्लान! व्हाइट नाइट कॉर्प्स कमांडर ने संभाला मोर्चा, फॉरवर्ड पोस्ट की तैयारियां परखी

CorpsCommander को मौजूदा सुरक्षा हालात, घुसपैठ-रोधी उपायों, निगरानी सिस्टम और ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी गई। सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता और ऑपरेशनल उत्कृष्टता की तारीफ करते हुए GOC ने सभी रैंक के जवानों से सतर्कता, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। पोस्ट में कहा गया, "हम सेवा करते हैं, हम रक्षा करते हैं!