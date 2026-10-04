“बस एक और रील” में बीत रहे 141 करोड़ घंटे रोज, 66.49 करोड़ भारतीय स्क्रॉलिंग के जाल में

Screen Addiction India: क्या आपको पता है! भारतीय रोज करीब 141 करोड़ घंटे ऑनलाइन वीडियो देखने में खर्च कर देते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है। रील्स और शॉर्ट्स का अंतहीन स्क्रॉल धीरे-धीरे नशे की तरह हमारे समय और ध्यान को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। एक वीडियो खत्म होता है और अगला सामने आ जाता है। हमें लगता है, सिर्फ कुछ सेकंड और देख लेते हैं, लेकिन यही कुछ सेकंड मिलकर करोड़ों घंटे बन जाते हैं। इस पूरे खेल में हमारा समय और ध्यान प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी ध्यान से सोशल मीडिया कंपनियां अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं।