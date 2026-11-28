Lok Sabha 816 Seats: परिसीमन के प्रस्तावित ढांचे में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से करीब 50 प्रतिशत बढ़ाकर 816 करने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार, 28 नवंबर को X पर राज्यवार आंकड़े साझा किए। इनके मुताबिक, सबसे ज्यादा 40 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी और वहां आंकड़ा 80 से 120 पहुंच जाएगा। मेघवाल ने इसे देश के संसदीय परिदृश्य को नया आकार देने की दिशा में अहम कदम बताया।