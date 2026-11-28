नई दिल्ली। परिसीमन बिल को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बिल परिसीमन के लिए नहीं, बल्कि भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने के मकसद से लाया जा रहा है। संजय सिंह ने इसे 'भाजपा जिताओ बिल' करार देते हुए कहा कि इसके जरिए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का गठन इस तरह किया जाएगा, जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि देश को असम और जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के दौरान अपनाए गए तरीके को समझना चाहिए। बिल पारित होने के बाद देशभर में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ सकती है।