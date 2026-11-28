इसके अलावा, कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया या सीटों की संख्या बढ़ने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए। अपनी तीसरी प्रमुख मांग में विपक्ष ने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा और उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व अगले 25 वर्षों तक वैसा ही रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व पर कोई आंच न आए।