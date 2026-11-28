DMK के उप महासचिव और सांसद ए. राजा ने कहा कि पार्टी ने इस सिद्धांत के आधार पर अपना समर्थन देने का फैसला किया है कि लोकसभा सीटों में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी को बरकरार रखा जाना चाहिए। ए. राजा ने बताया कि DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने पार्टी के सांसदों को जरूरत पड़ने पर और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और इस मुद्दे पर पार्टी का रुख वही है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन के समय था।