संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल पेश किया जा सकता है (Photo-IANS)
Delimitation of Lok Sabha Constituencies: लोक सभा-विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने (अप्रेल 2026 में) के सात माह बाद मोदी सरकार ने इसे नए सिरे से संसद से पास करवाने की तैयारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को नए रूप में मंजूरी दी है।
विधेयकों को पारित करवाने के लिए सोमवार को लोक सभा में रखा जाएगा। संशोधित रूप में कैबिनेट से पारित दोनों विधेयकों में समर्थन के लिए कुछ उन विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करते हुए प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है जिन्होंने पिछले प्रयास में इसका विरोध किया था। सरकार को उम्मीद है कि नए 132वें संविधान संशोधन विधेयक को सदन में पर्याप्त समर्थन (दो तिहाई यानी 360 सांसदों का) मिल जाएगा।
नए परिसीमन के साथ ही आम चुनाव-2029 से ही लोक सभा-विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में लोक सभा-विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या राज्यवार सीधे 50 प्रतिशच तक बढ़ाने, अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने और परिसीमन को 2051 तक फ्रीज करने का प्रावधान है।
बता दें कि अप्रैल मे लोक सभा में गिरे विधेयक में सभी राज्यों की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का लिखित प्रावधान नहीं था। हालांकि तब सरकार ने सदन में इसका मौखिक आश्वासन दिया था। संशोधित विधेयकों की प्रतियां लोकसभा सांसदों को भेज दी गई है।
|क्रमांक
|प्रावधान
|विवरण / अर्थ
|1.
|महिला आरक्षण की अवधि
|33% महिला आरक्षण फिलहाल 15 वर्षों के लिए लागू होगा। प्रत्येक 5 वर्ष में आरक्षित सीटों का रोटेशन (बदलाव) होगा।
|2.
|सीटों का परिसीमन एवं विस्तार
|लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में मौजूदा संख्या के मुकाबले 50% तक वृद्धि का प्रावधान है।
|3.
|महिला आरक्षण का क्रियान्वयन
|लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे 2029 से लागू करने का प्रस्ताव है।
|4.
|सीटों की अधिकतम संख्या
|लोकसभा में अधिकतम 850 तथा विधानसभा में अधिकतम 650 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में वास्तविक संख्या 815 और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 601 तक हो सकती है।
|5.
|सीटों की संख्या पर रोक (फ्रीज)
|2051 तक सीटों की संख्या में आगे परिसीमन नहीं होगा।
|6.
|सीटों की संख्या का आधार
|सीटों की कुल संख्या एवं राज्यवार संख्या बढ़ाने का आधार 1971 की जनगणना से निर्धारित मौजूदा सीटों की संख्या होगी। इससे राज्यों के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात (Ratio) प्रभावित नहीं होगा।
|7.
|निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार
|निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के निर्धारण एवं सीमांकन के लिए नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों (यानी 2011 की जनगणना) को आधार बनाया जाएगा।
|8.
|लोकसभा में राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व
|लोकसभा में विभिन्न राज्यों का मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Ratio) कम नहीं होगा।
|विषय
|प्रमुख आंकड़ा
|महिला आरक्षण
|33%
|आरक्षण की अवधि
|15 वर्ष
|सीटों का रोटेशन
|प्रत्येक 5 वर्ष
|सीटों में प्रस्तावित वृद्धि
|50% तक
|लोकसभा की अधिकतम सीटें
|850
|विधानसभा की अधिकतम सीटें
|650
|उत्तर प्रदेश विधानसभा की संभावित सीटें
|601
|सीटों की संख्या फ्रीज
|2051 तक
|सीटों की संख्या का आधार
|1971 की जनगणना
|परिसीमन का जनसंख्या आधार
|2011 की जनगणना
|प्रस्तावित क्रियान्वयन
|2029
आपके द्वारा भेजी गई तस्वीर के अनुसार, राज्यों में लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या और प्रस्तावित संख्या की सूची नीचे दी गई है। साथ में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, यह भी दिया है।
|राज्य
|वर्तमान सीटें
|प्रस्तावित सीटें
|बढ़ोतरी
|राजस्थान
|25
|38
|13
|उत्तर प्रदेश
|80
|120
|40
|बिहार
|40
|60
|20
|गुजरात
|26
|39
|13
|मध्य प्रदेश
|29
|44
|15
|महाराष्ट्र
|48
|72
|24
|कर्नाटक
|28
|42
|14
|केरल
|20
|30
|10
|तेलंगाना
|17
|26
|9
|तमिलनाडु
|39
|59
|20
|आंध्र प्रदेश
|25
|38
|13
|असम
|14
|21
|7
|पश्चिम बंगाल
|42
|63
|21
|राज्य / केंद्रशासित प्रदेश
|वर्तमान सीटें
|प्रस्तावित सीटें
|बढ़ोतरी
|ओडिशा
|21
|32
|11
|झारखंड
|14
|21
|7
|पंजाब
|13
|20
|7
|छत्तीसगढ़
|11
|17
|6
|हरियाणा
|10
|15
|5
|दिल्ली
|7
|11
|4
|उत्तराखंड
|5
|8
|3
|जम्मू-कश्मीर
|5
|8
|3
|हिमाचल प्रदेश
|4
|6
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|2
|3
|1
|गोवा
|2
|3
|1
|त्रिपुरा
|2
|3
|1
|दादरा-नगर हवेली
|2
|3
|1
|मणिपुर
|2
|3
|1
|मेघालय
|2
|3
|1
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