क्रमांक प्रावधान विवरण / अर्थ

1. महिला आरक्षण की अवधि 33% महिला आरक्षण फिलहाल 15 वर्षों के लिए लागू होगा। प्रत्येक 5 वर्ष में आरक्षित सीटों का रोटेशन (बदलाव) होगा।

2. सीटों का परिसीमन एवं विस्तार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में मौजूदा संख्या के मुकाबले 50% तक वृद्धि का प्रावधान है।

3. महिला आरक्षण का क्रियान्वयन लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे 2029 से लागू करने का प्रस्ताव है।

4. सीटों की अधिकतम संख्या लोकसभा में अधिकतम 850 तथा विधानसभा में अधिकतम 650 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में वास्तविक संख्या 815 और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 601 तक हो सकती है।

5. सीटों की संख्या पर रोक (फ्रीज) 2051 तक सीटों की संख्या में आगे परिसीमन नहीं होगा।

6. सीटों की संख्या का आधार सीटों की कुल संख्या एवं राज्यवार संख्या बढ़ाने का आधार 1971 की जनगणना से निर्धारित मौजूदा सीटों की संख्या होगी। इससे राज्यों के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात (Ratio) प्रभावित नहीं होगा।

7. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के निर्धारण एवं सीमांकन के लिए नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों (यानी 2011 की जनगणना) को आधार बनाया जाएगा।