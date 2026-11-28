मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार लोक सभा की मौजूदा संख्या में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे लोक सभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो सकती है। नए परिसीमन के साथ ही आम चुनाव-2029 से ही लोक सभा-विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में लोकसभा-विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या राज्यवार सीधे 50% तक बढ़ाने, अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने और परिसीमन को 2051 तक फ्रीज करने का प्रावधान है।