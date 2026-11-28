सांसदों की संख्या बढ़ने पर सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा बोझ (Photo-IANS)
Modi Government Delimitation Bill: लोक सभा चुनाव 2029 से पहले मोदी सरकार संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को परिसीमन से जुड़े नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। अब परिसीमन को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक और संवैधानिक बहस भी तेज हो गई है।
मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार लोक सभा की मौजूदा संख्या में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे लोक सभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो सकती है। नए परिसीमन के साथ ही आम चुनाव-2029 से ही लोक सभा-विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में लोकसभा-विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या राज्यवार सीधे 50% तक बढ़ाने, अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने और परिसीमन को 2051 तक फ्रीज करने का प्रावधान है।
अगर संसद से परिसीमन विधेयक पास हो जाता है, तो इसका असर संसद में सांसदों की संख्या ही नहीं, बल्कि सरकारी खर्च भी पड़ेगा। इसके लिए सांसदों की सैलरी, भत्ते, आवास, सुरक्षा, यात्रा, स्टाफ और संसद की कार्यवाही से जुड़ी व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त पैसा खर्च होगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार को कितना और खर्च करना पड़ेगा। आइए समझते है पूरी गणित…
लोक सभा में अभी के 545 के आंकड़े को माने तो परिसीमन के बाद सदन में सांसदों की संख्या 850 हो सकती है। इसका अर्थ है कि परिसीमन के बाद लोक सभा में 305 सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। अब 305 सांसदों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
|क्र. सं.
|मद का नाम
|पूर्व दर (₹), दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी
|संशोधित दर (₹), दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी
|1.
|वेतन
|₹1,00,000/- प्रति माह
|₹1,24,000/- प्रति माह
|2.
|दैनिक भत्ता
|₹2,000/-
|₹2,500/-
|3.
|पेंशन
|₹25,000/- प्रति माह
|₹31,000/- प्रति माह
|4.
|पाँच वर्ष से अधिक की प्रत्येक अतिरिक्त सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन
|₹2,000/- प्रति माह
|₹2,500/- प्रति माह
|5.
|निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
|₹70,000/- प्रति माह
|₹87,000/- प्रति माह
|6.
|कार्यालय व्यय भत्ता: (i) कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति हेतु (ii) लेखन एवं स्टेशनरी सामग्री हेतु
|(i) ₹40,000/- प्रति माह (ii) ₹20,000/- प्रति माह
|(i) ₹50,000/- प्रति माह (ii) ₹25,000/- प्रति माह
|7.
|फर्नीचर हेतु मौद्रिक सीमा (कार्यकाल के दौरान एक बार): (i) टिकाऊ वस्तुएँ (ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएँ
|(i) ₹80,000/- (ii) ₹20,000/-
|(i) ₹1,00,000/- (ii) ₹25,000/-
सांसदों को मिलने वाली रकम में सिर्फ वेतन शामिल नहीं होता। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय के संचालन के लिए भी भत्ते मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2023 से लागू संशोधित दरों के अनुसार एक सांसद को मिलने वाली प्रमुख मासिक रकम इस प्रकार है।
|खर्च का मद
|मासिक रकम
|मूल वेतन
|1.24, लाख
|निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
|87 हजार
|कार्यालय व्यय भत्ता
|75 हजार
|कुल
|2.86 लाख
स्रोत: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी।
बता दें कि इसमें दैनिक भत्ता, यात्रा, आवास और अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल नहीं है।
इस रकम को 545 सांसदों की संख्या से गुणा करते हैं।
यानि 15 करोड़ 58 लाख सत्तर हजार रुपये हर महीने खर्च होते है।
2.86 लाख की रकम को बढ़े हुए 305 सांसदों की संख्या से गुणा करते हैं।
यानि 8 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपये हर महीने अतिरिक्त खर्च करने होंगे।
2.86 लाख की रकम को 850 सांसदों की संख्या से गुणा करते है।
यानि 850 सांसदों पर हर महीने 24 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च होंगे।
बता दें कि 545 की संख्या पर हर महीने 15 करोड़ 58 लाख 70 हजार रुपये हर महीने खर्च होते है। तो वहीं 850 की संख्या पर 24 करोड़ 31 लाख रुपये होंगे। 305 सांसद बढ़ने पर हर महीने 8 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं हर साल 104 करोड़ 67 लाख 60 हजार का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके अलावा 5 साल में 523 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च होंगे।
सांसदों की संख्या बढ़ने पर दैनिक भत्ते का खर्च भी बढ़ेगा। दरअसल, सांसदों को संसद सत्र और समिति की बैठक के दौरान दिल्ली में ड्यूटी पर रहने के लिए 2,500 रुपये प्रतिदिन रोजाना भत्ता मिलता है। यह भत्ता पात्रता और उपस्थिति के नियमों के अनुसार दिया जाता है।
यदि परिसीमन के बाद बढ़े 305 सांसदों पर कितना खर्च होगा। इसके लिए 2,500 को 305 से गुणा करते है…
यानि 7 लाख 62 हजार 500 रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
मान लिजिए कि एक सांसद 100 दिन संसद की कार्यवाही और बैठक में हिस्सा लेता है। तो कुल खर्च 7 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये खर्च होंगे। वहीं पांच साल में 38 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च होंगे। हालांकि दैनिक भत्ता खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि संसद कितने दिन चलती है।
सांसदों की संख्या बढ़ने के साथ ही सरकार को उनके रहने के लिए दिल्ली में अतिरिक्त आवास की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए भी खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा फर्नीचर और रखरखाव, सुरक्षा, यात्रा, संसदीय स्टाफ, संसद भवन का बुनियादी ढांचा,बैठने की व्यवस्था, कार्यालय, समितियों के कमरे, तकनीकी सुविधाएं और अन्य संसाधनों का विस्तार करना पड़ सकता है, जिसका भी खर्च बढ़ेगा।
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