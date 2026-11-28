Delimitation in India: केंद्र सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मकसद देश में परिसीमन की प्रक्रिया का रास्ता साफ करना है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना संभव हो सकेगा। मौजूदा प्रस्ताव में हर राज्य के आनुपातिक हिस्से को बनाए रखते हुए, लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।