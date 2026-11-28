लोकसभा(फोटो-ANI)
Delimitation in India: केंद्र सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मकसद देश में परिसीमन की प्रक्रिया का रास्ता साफ करना है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना संभव हो सकेगा। मौजूदा प्रस्ताव में हर राज्य के आनुपातिक हिस्से को बनाए रखते हुए, लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।
परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का बंटवारा करना। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जनसंख्या पर आधारित होती है।
2023 के महिला आरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिसीमन महत्वपूर्ण है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण को लागू करना जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सरकार अब संविधान में संशोधन के जरिए परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है।
भारत में पहली परिसीमन प्रक्रिया 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में पूरी हुई थी। तब से लेकर अब तक देश में कुल चार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं।
1973 के बाद अगले परिसीमन आयोग के गठन में 29 वर्षों का लंबा अंतराल रहा। इसकी वजह संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। इस संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2000 के बाद आने वाले जनगणना आंकड़ों के प्रकाशित होने तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने बताया था कि इस फ्रीज का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें लोकसभा में अपने आनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान न उठाना पड़े।
2001 में संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम के तहत राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के कुल आवंटन पर लगी रोक को वर्ष 2026 के बाद आने वाले जनगणना आंकड़ों के प्रकाशन तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करने का निर्णय लिया।
इस प्रक्रिया में जनसंख्या को आधार तो बनाया गया, लेकिन एक शर्त यह भी रखी गई कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इसके बाद, 2002 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 2003 के 87वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रक्रिया के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। आयोग ने 2008 में अपना काम पूरा कर लिया और फरवरी 2008 तक अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई सीमाएं लागू हो गईं।
संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को आधार बनाता है। इसके तहत कोशिश की जाती है कि किसी राज्य की जनसंख्या और उसे आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों में यथासंभव एक समान रहे।
अनुच्छेद 81(2)(a) के अनुसार, लोकसभा में राज्यों को सीटें इस तरह आवंटित की जानी चाहिए कि राज्य की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए एक समान हो। हालांकि, 60 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले राज्यों को इस नियम से छूट दी गई है, ताकि कम आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त बना रहे।
वहीं, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव का प्रावधान है। अनुच्छेद 81(3) के तहत, सीटों के आवंटन और परिसीमन के लिए उस पिछली जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों।
दक्षिण भारत के कई राज्यों ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर चिंताएं जताई हैं। उनका तर्क है कि यदि लोकसभा सीटों का नया आवंटन केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों की संसद में हिस्सेदारी कम हो सकती है।
दक्षिणी राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के रूप में दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
महिला आरक्षण लागू करने के लिए लाए गए संविधान (132वें संशोधन) विधेयक, 2026 में इस चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्यों की मौजूदा आनुपातिक हिस्सेदारी बरकरार रखने और लोकसभा सीटों की कुल संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। साथ ही, इसमें प्रत्येक राज्य के मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को भी बनाए रखने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के वर्तमान संतुलन को सुरक्षित रखते हुए लोकसभा के आकार का विस्तार करना है।
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