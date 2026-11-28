टैक्स और जमीन की कीमतों पर सीधा असर: केंद्र से फंड लेने से पहले राज्य सरकार को यह नीति बनानी होगी। इसमें स्पष्ट किया जाएगा कि गांव से शहर बनने के बाद ग्रामीणों पर संपत्ति कर, जल कर और भवन अनुज्ञा के नियम किस चरण में और कितनी दर से लागू होंगे। जानकारों के अनुसार विलय की अधिसूचना जारी होते ही इन सरहदी गांवों में जमीन की रजिस्ट्री दरों और रियल एस्टेट की मांग में तेज उछाल आना तय है। साथ ही, पंचायतों के संसाधन, संपत्ति और रेकॉर्ड निगम को हस्तांतरित होने से जमीन के नामांतरण और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पारदर्शी व ऑनलाइन हो जाएगी।