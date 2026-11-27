स्मार्ट मीटर और एप में उपलब्ध सुविधाएं उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती हैं। एआईडीए महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्मार्ट मीटर स्थापना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति की है। प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को राजनांदगांव स्थित बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का क्षेत्रीय भ्रमण भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक वीके साय व एम. जामुलकर, मुख्य अभियंता संजीव सिंह व एके लखेरा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।