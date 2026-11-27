डूमरतराई थोक बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक देश में प्याज की महंगाई के पीछे मौसम की मार बड़ी वजह है। मार्च-अप्रैल में महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से रबी प्याज की तैयार हुई फसल प्रभावित हुई। इसके बाद अधिक नमी के कारण भंडारण में रखे प्याज में फफूंद और सडऩ की समस्या सामने आई। वहीं, खरीफ फसल की बुआई और आवक में देरी से पुराना स्टॉक खत्म होने तथा नई फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचने के बीच सप्लाई का अंतर बढ़ा। अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगातार बारिश ने भी फसल को प्रभावित किया।



