BREAKING: SIR को लेकर भूपेश बघेल का बड़ा बयान(photo-patrika canva create)
BREAKING: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। बघेल ने निर्वाचन आयोग की भूमिका और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अमित शाह निर्वाचन आयोग के माध्यम से गृह विभाग का काम करा रहे हैं। उन्होंने विदेशी नागरिकों की पहचान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि SIR की प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। हालांकि, उनके इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
भूपेश बघेल ने अमित शाह पर निर्वाचन आयोग को अपने नियंत्रण में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कौन भारतीय नागरिक है और कौन विदेशी, इसकी पहचान करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। बघेल का आरोप है कि गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय निर्वाचन आयोग के माध्यम से यह काम करा रहा है। उन्होंने SIR की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य को लेकर भी सवाल खड़े किए।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। उन्होंने दावा किया कि अब तक एक भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा नहीं गया है। बघेल ने आरोप लगाया कि विदेशी नागरिकों की पहचान के नाम पर मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने का दावा किया, हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
भूपेश बघेल इससे पहले भी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में मनेंद्रगढ़ में भी उन्होंने SIR के तहत 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने का दावा करते हुए विदेशी नागरिकों की पहचान से संबंधित आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान के बाद मतदाता सूची में संशोधन, निर्वाचन आयोग की भूमिका और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, अपात्र और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलहाल भूपेश बघेल के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अथवा निर्वाचन आयोग की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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