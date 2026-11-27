BREAKING: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। बघेल ने निर्वाचन आयोग की भूमिका और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अमित शाह निर्वाचन आयोग के माध्यम से गृह विभाग का काम करा रहे हैं। उन्होंने विदेशी नागरिकों की पहचान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि SIR की प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। हालांकि, उनके इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।