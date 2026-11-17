Raipur News: पाकिस्तान में बनी प्रतिबंधित गोरी क्रीम की बिक्री का मामला सामने आने के बाद अब रायपुर में बिना लाइसेंस क्रीम बनाने का कारोबार पकड़ा गया है। फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने महावीर नगर में क्रीम बनाने के एक ठिकाने पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में तैयार क्रीम और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की है। जांच में सामने आया कि यहां पिछले करीब एक साल से क्रीम बनाने का काम चल रहा था, जबकि संबंधित लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में महेंद्र सचदेवा का कहना है कि उन्हें लाइसेंस खत्म होने की जानकारी नहीं थी। विभाग ने जब्त सामग्री की जांच शुरू कर दी है।