Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज और परिवहन व्यवस्था के लिए 100 एसी डीलक्स बसें किराए पर लेने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से 45 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इन बसों को पांच साल और एक दिन की अवधि के लिए किराए पर लिया जाएगा। टेंडर में शामिल बसें डीजल से चलने वाली एसी डीलक्स श्रेणी की होंगी। इनके मॉडल का वर्ष 2022 या उसके बाद का होना अनिवार्य रखा गया है।