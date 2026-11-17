इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण परिवारों को मिल सकता है। पहले आय, जाति या निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए लोगों को गांव से तहसील या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। इसमें आने-जाने का किराया खर्च होता था और कई बार पूरा दिन निकल जाता था। मजदूरों को एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ती थी, जबकि किसानों का खेत का काम प्रभावित होता था। अब घर बैठे आवेदन और डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा से इन परेशानियों को कम किया जा सकता है। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है, वे नजदीकी सेवा सेतु या च्वॉइस केंद्र की मदद ले सकते हैं।