CG Police Action: शराब के आरोपियों से रकम लेने का आरोप, सारागांव थाने के 6 पुलिसकर्मी निलंबित

CG Police Action: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रिश्वत लेकर शराब के आरोपियों को छोड़ने के मामले में पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने सारागांव थाने में पदस्थ प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें एक प्रशिक्षु उप निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और चार आरक्षक शामिल हैं। इन पर आबकारी एक्ट के तहत पकड़े गए आरोपियों से रकम का लेन-देन करने और उन्हें छोड़ने का आरोप है। नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।