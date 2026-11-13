धान खरीदी पर सरकार के नए नियम से बढ़ी मुश्किलें, 25-30 प्रबंधकों ने काम करने से खड़े किए हाथ, जानिए वजह?

Chhattisgarh Paddy Procurement 2026: 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, मगर ऐन वक्त पर जिले की कई समितियों के प्रबंधकों और प्राधिकृत अधिकारियों ने खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। खरीदी के दौरान धान का उठाव बंद रहने और खरीदी करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर गुरुवार को उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय, जांजगीर-चांपा में दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा। बड़ी संख्या में जिले के प्रबंधक, प्राधिकृत अध्यक्ष और समितियों के अन्य कर्मचारी यहां पहुंचे थे। कई प्रबंधकों ने अधिकारियों को लिखित में आवेदन देकर धान खरीदी करने में असमर्थता जताई है। इससे कई समितियों में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर संकट गहराता नजर आ रहा है।