जैजैपुर में चाकूबाजी से मचा हड़कंप, एक के पेट तो दूसरे के हाथ में मारा चाकू

चाकूबाजी में घायल दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। पेट में चाकू लगने से घायल युवक की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल चाकूबाजी की घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमलावर कौन थे और विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, इसकी जानकारी भी सामने आना बाकी है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।