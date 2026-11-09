जैजैपुर में चाकूबाजी से मचा हड़कंप, एक के पेट तो दूसरे के हाथ में मारा चाकू

दो लड़कों पर जानलेवा हमला (File Photo)
Janjgir Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां दो लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में एक युवक के पेट में चाकू लगा है, जबकि दूसरे के हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, जैजैपुर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान दो लड़कों पर चाकू से हमला किया गया। हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाते हुए जानलेवा वार किए। हमले में एक युवक के पेट में चाकू लगने से वह घायल हो गया, वहीं दूसरे युवक के हाथ में चोट आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवकों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर पहुंचाया।
चाकूबाजी में घायल दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। पेट में चाकू लगने से घायल युवक की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल चाकूबाजी की घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमलावर कौन थे और विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, इसकी जानकारी भी सामने आना बाकी है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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जांजगीर चंपा
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