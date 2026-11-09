10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

जैजैपुर में चाकूबाजी से मचा हड़कंप, एक के पेट तो दूसरे के हाथ में मारा चाकू

Janjgir Crime News: जैजैपुर में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। हमले में दो युवक घायल हुए हैं। एक के पेट और दूसरे के हाथ में चाकू लगा है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Updated: 9 Nov 2026, 2:16 PM IST

Janjgir Crime News

दो लड़कों पर जानलेवा हमला (File Photo)

Janjgir Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां दो लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में एक युवक के पेट में चाकू लगा है, जबकि दूसरे के हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर में भर्ती कराया गया है।

विवाद के बाद दो लड़कों पर चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, जैजैपुर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान दो लड़कों पर चाकू से हमला किया गया। हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाते हुए जानलेवा वार किए। हमले में एक युवक के पेट में चाकू लगने से वह घायल हो गया, वहीं दूसरे युवक के हाथ में चोट आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवकों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर पहुंचाया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का इलाज जारी

चाकूबाजी में घायल दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। पेट में चाकू लगने से घायल युवक की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल चाकूबाजी की घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमलावर कौन थे और विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, इसकी जानकारी भी सामने आना बाकी है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.