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जांजगीर चंपा

Janjgir News: दीपावली की रात ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

Janjgir News: की रात गोविंद ऑटो पार्ट्स एवं गैरेज में भीषण आग लग गई। आग की लपटें पीछे स्थित मकान तक पहुंचीं। हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Updated: 9 Nov 2026, 1:15 PM IST

Janjgir Fire News

ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी भीषण आग (photo Patrika)

Janjgir Fire News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में दीपावली की रात एक बड़ा अग्निकांड हो गया। सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम कमरीद में स्थित गोविंद ऑटो पार्ट्स एवं गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा सामान धू-धूकर जलने लगा। आग की ऊंची लपटें इतनी तेज थीं कि दुकान के पीछे स्थित मकान तक पहुंच गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप

जानकारी के अनुसार, घटना दीपावली की रात की है। ग्राम कमरीद में गोविंद ऑटो पार्ट्स एवं गैरेज में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग दुकान के अंदर लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान रखे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। दुकान से उठती आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं। आसपास के लोगों ने जब दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

पीछे स्थित मकान तक पहुंचीं आग की लपटें

इस अग्निकांड में आग केवल दुकान तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते लपटें दुकान के पीछे स्थित मकान तक पहुंच गईं। इससे मकान को भी नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही।

लाखों रुपये का सामान जलकर खाक

आगजनी की इस घटना में गोविंद ऑटो पार्ट्स एवं गैरेज में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे ऑटो पार्ट्स और अन्य सामग्री को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने से दुकान संचालक को आर्थिक क्षति हुई है। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट या अन्य संभावित कारणों को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अग्निकांड में हुए कुल नुकसान का आकलन भी किया जाना बाकी है।

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