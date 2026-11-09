Gariaband Accident: दिवाली मनाकर लौट रहा था परिवार! टीला एनीकट के पास नदी में गिरी कार, चार की मौत

Gariaband Accident: दिवाली मनाकर लौट रहा था परिवार!(photo-patrika)
Gariaband Accident: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दीपावली की रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। राजिम के टीला एनीकट के पास एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में पत्रकार शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, 19 वर्षीय बेटे विकास साहू और 21 वर्षीय बेटी पूर्वा साहू की जान चली गई। बताया जा रहा है कि परिवार दीपावली मनाने रायपुर से अपने घर लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही चंपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे से पसौद गांव में शोक का माहौल है।
मिली जानकारी के अनुसार, शीतल साहू अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने रायपुर से घर लौट रहे थे। कार में उनकी पत्नी भारती साहू और दोनों बच्चे विकास व पूर्वा भी सवार थे। देर रात राजिम के टीला एनीकट के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार चारों लोगों की मौत हो गई।
इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान पत्रकार शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, बेटे विकास साहू और बेटी पूर्वा साहू के रूप में हुई है। विकास की उम्र 19 साल और पूर्वा की उम्र 21 साल बताई गई है। दीपावली के मौके पर घर लौट रहे परिवार के साथ हुए इस हादसे की खबर मिलते ही पसौद गांव में मातम पसर गया।
हादसे का शिकार हुए शीतल साहू पत्रकार थे। दुर्घटनाग्रस्त कार पर 'मीडिया एग्जीक्यूटिव' लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि परिवार रायपुर से अपने घर जा रहा था, तभी टीला एनीकट के पास यह दुर्घटना हुई। हालांकि, कार किस वजह से अनियंत्रित हुई और नदी में कैसे गिरी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
घटना की सूचना मिलते ही चंपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल कार के अनियंत्रित होकर नदी में गिरने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दुर्घटना के कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।
जिस परिवार के साथ शीतल साहू दीपावली मनाने घर लौट रहे थे, उसी परिवार के चारों सदस्यों की हादसे में मौत हो गई। इस घटना से पसौद गांव में शोक की लहर है। त्योहार के बीच हुई इस दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है।
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