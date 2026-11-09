Gariaband Accident: दिवाली मनाकर लौट रहा था परिवार! टीला एनीकट के पास नदी में गिरी कार, चार की मौत

Gariaband Accident: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दीपावली की रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। राजिम के टीला एनीकट के पास एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में पत्रकार शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, 19 वर्षीय बेटे विकास साहू और 21 वर्षीय बेटी पूर्वा साहू की जान चली गई। बताया जा रहा है कि परिवार दीपावली मनाने रायपुर से अपने घर लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही चंपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे से पसौद गांव में शोक का माहौल है।