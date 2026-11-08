PM Modi Diwali 2026: कभी नक्सलियों का था खौफ, अब जवानों संग दिवाली मनाएंगे PM मोदी, एक्स पर पोस्ट कर दी दौरे की जानकारी

PM Modi Chhattisgarh Visit: कभी नक्सली हिंसा और दहशत के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। जिस इलाके में कभी नक्सलियों का प्रभाव और डर का माहौल था, वहां अब विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सड़क, स्कूल और बुनियादी सुविधाएं दूरस्थ इलाकों तक पहुंच रही हैं। इसी बदलते बस्तर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली का त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों के साथ मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने इस दौरे की जानकारी दी है।