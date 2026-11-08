निकाय चुनाव से पहले भाजपा का नया प्लान, दिवाली मिलन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेगी पार्टी, जानें पूरा समीकरण

रायपुर@ संतराम साहू। BJP Urban Body Elections: प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। चुनावी तैयारियों के बीच अब दिवाली मिलन कार्यक्रमों को भी राजनीतिक संपर्क और जनसंवाद के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। निकाय चुनाव के प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दिवाली मिलन के जरिए मतदाताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का प्रयास है कि चुनावी माहौल बनने से पहले ही स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाए और लोगों के बीच संवाद का सिलसिला मजबूत हो।