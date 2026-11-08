Diwali 2026: छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं

सीएम साय ने कहा कि दिवाली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का उत्सव है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने तथा आपसी भाईचारे और एकता के साथ जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने की प्रेरणा देता है।