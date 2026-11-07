छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों और परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ, मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी

इस मांग को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों की लंबे समय से अपेक्षित मांग रही है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से लाभ मिलेगा।