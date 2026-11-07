छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक ब्रजेश वाजपेयी अब संभालेंगे नई जिम्मेदारी

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में ब्रजेश कुमार वाजपेयी की पुरानी पदस्थापना और नई जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, वाजपेयी इससे पहले उप संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में पदस्थ थे। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधायी कार्य विभाग की निजी स्थापना में विभागीय कार्यों के संपादन के लिए विशेष सहायक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। अब राज्य शासन ने उन्हें मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए नई पदस्थापना की गई है।