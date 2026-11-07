छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक ब्रजेश वाजपेयी अब संभालेंगे नई जिम्मेदारी

मंत्री गजेंद्र यादव की निजी टीम में बदलाव (Photo Source- Patrika File Photo)
Brajesh Kumar Vajpayee: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की निजी स्थापना में प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मंत्री के विशेष सहायक के रूप में कार्यरत ब्रजेश कुमार वाजपेयी को उनकी निजी स्थापना से कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, अब ब्रजेश कुमार वाजपेयी को प्रतिनियुक्ति पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), शंकर नगर रायपुर में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। उनकी नई पदस्थापना अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस बदलाव के बाद वाजपेयी अब मंत्री की निजी स्थापना में विशेष सहायक के रूप में पहले सौंपे गए विभागीय कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। उन्हें नई जिम्मेदारी के तहत SCERT में काम करना होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में ब्रजेश कुमार वाजपेयी की पुरानी पदस्थापना और नई जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, वाजपेयी इससे पहले उप संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में पदस्थ थे। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधायी कार्य विभाग की निजी स्थापना में विभागीय कार्यों के संपादन के लिए विशेष सहायक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। अब राज्य शासन ने उन्हें मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए नई पदस्थापना की गई है।
नई व्यवस्था के तहत ब्रजेश कुमार वाजपेयी को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT, शंकर नगर, रायपुर में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। SCERT प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। यहां पाठ्यक्रम विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित काम किए जाते हैं। नई पदस्थापना के बाद वाजपेयी परिषद में उप संचालक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि, उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक की गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ब्रजेश कुमार वाजपेयी को मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनकी सेवाओं को प्रतिनियुक्ति पर लेकर SCERT में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव के बाद वे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की निजी स्थापना से जुड़े विभागीय कार्यों का संचालन नहीं करेंगे। उनकी जिम्मेदारी अब SCERT की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत होगी।
ब्रजेश कुमार वाजपेयी की पदस्थापना में किए गए बदलाव को लेकर जारी आदेश में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग ने केवल उन्हें मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त करने और SCERT में नई पदस्थापना से संबंधित जानकारी दी है। आदेश में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जांच या आरोप का भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में इस बदलाव को फिलहाल सामान्य प्रशासनिक पदस्थापना के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, ब्रजेश कुमार वाजपेयी की नई पदस्थापना अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। यानी शासन की ओर से आगे कोई नया आदेश जारी होने तक वे SCERT रायपुर में उप संचालक की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस प्रशासनिक बदलाव के साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री की निजी स्थापना में भी जिम्मेदारियों का पुनर्गठन हुआ है। फिलहाल विभाग की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्था से संबंधित यही जानकारी दी गई है।
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