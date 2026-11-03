3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

कृषि विभाग में 42 अधिकारियों की नई पदस्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की तबादला सूची

Agriculture Department Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 42 अधिकारियों के तबादले किए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Updated: 3 Nov 2026, 11:59 AM IST

Officers Transfer

छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)

Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। अब राज्य सरकार ने कृषि विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 42 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। तबादला आदेश के बाद विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में बदलाव होगा। लंबे समय से अलग-अलग पदों पर काम कर रहे अधिकारियों को अब नई जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की नई पदस्थापना से विभाग के कामकाज और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारियों में बदलाव आएगा।

कृषि विभाग के 42 अधिकारियों का तबादला

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कुल 42 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जगह जिम्मेदारी दी गई है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी 42 अधिकारियों के नाम, उनके वर्तमान पद और नई पदस्थापना का पूरा विवरण शामिल नहीं है। इसलिए तबादला सूची के आधार पर अधिकारियों की अलग-अलग पोस्टिंग का विवरण जोड़ना उचित नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ में फिर चला तबादलों का दौर, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की कर्मचारियों की जंबो लिस्ट

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Transfer List

कृषि विभाग में क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि तकनीक को बढ़ावा देने जैसे काम शामिल हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है। खासकर जिलों और मैदानी स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के लिए नई जगह कामकाज की व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण होगा।

तबादला आदेश के बाद नई जिम्मेदारी संभालेंगे अधिकारी

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 42 अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। अब संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के अनुसार कार्यभार ग्रहण करना होगा। नई जगह पदस्थापना के बाद विभागीय योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों के पास होगी। तबादला सूची में शामिल अधिकारियों की नई पदस्थापना जानने के लिए शासन के आधिकारिक आदेश को देखना जरूरी है।

यहां देखें 42 अधिकारियों की पूरी तबादला सूची

कृषि विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत 42 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार का आदेश जारी होने के बाद अब अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर जानकारी सामने आई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस अधिकारी को कहां से कहां भेजा गया है और किसे कौन सी नई जिम्मेदारी मिली है, तो आधिकारिक तबादला आदेश की सूची देखें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 11:59 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कृषि विभाग में 42 अधिकारियों की नई पदस्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की तबादला सूची

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

Cyclone Murasu
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

newsupdate

Mahtari Vandan Yojana: दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा उपहार, महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त कल होगी जारी

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर

Employee transfers: छत्तीसगढ़ में जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के तबादले पर 6 महीने की रोक, मार्च 2027 तक लागू रहेगा आदेश

Ban on employee transfers
रायपुर

Chhattisgarh News: राज्योत्सव में परिवहन विभाग की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र, बुजुर्गों और दिव्यांगों के मौके पर बन रहे फ्री बस पास

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.