कृषि विभाग में 42 अधिकारियों की नई पदस्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की तबादला सूची

Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। अब राज्य सरकार ने कृषि विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 42 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। तबादला आदेश के बाद विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में बदलाव होगा। लंबे समय से अलग-अलग पदों पर काम कर रहे अधिकारियों को अब नई जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की नई पदस्थापना से विभाग के कामकाज और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारियों में बदलाव आएगा।