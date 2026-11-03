कृषि विभाग में 42 अधिकारियों की नई पदस्थापना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की तबादला सूची

छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में बड़ा फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)
Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। अब राज्य सरकार ने कृषि विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 42 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। तबादला आदेश के बाद विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में बदलाव होगा। लंबे समय से अलग-अलग पदों पर काम कर रहे अधिकारियों को अब नई जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों की नई पदस्थापना से विभाग के कामकाज और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारियों में बदलाव आएगा।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कुल 42 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जगह जिम्मेदारी दी गई है। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी 42 अधिकारियों के नाम, उनके वर्तमान पद और नई पदस्थापना का पूरा विवरण शामिल नहीं है। इसलिए तबादला सूची के आधार पर अधिकारियों की अलग-अलग पोस्टिंग का विवरण जोड़ना उचित नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि तकनीक को बढ़ावा देने जैसे काम शामिल हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है। खासकर जिलों और मैदानी स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के लिए नई जगह कामकाज की व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण होगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 42 अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। अब संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के अनुसार कार्यभार ग्रहण करना होगा। नई जगह पदस्थापना के बाद विभागीय योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों के पास होगी। तबादला सूची में शामिल अधिकारियों की नई पदस्थापना जानने के लिए शासन के आधिकारिक आदेश को देखना जरूरी है।
कृषि विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत 42 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार का आदेश जारी होने के बाद अब अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर जानकारी सामने आई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस अधिकारी को कहां से कहां भेजा गया है और किसे कौन सी नई जिम्मेदारी मिली है, तो आधिकारिक तबादला आदेश की सूची देखें।
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