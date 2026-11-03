छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

Cyclone Murasu: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए हुए हैं। आने वाले कुछ घंटों में कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।