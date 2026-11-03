छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बिगड़ेगा मौसम, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर (Photo Source- AI Generate)
Cyclone Murasu: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए हुए हैं। आने वाले कुछ घंटों में कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में मौसम का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के पांच जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर शामिल हैं। इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कहीं तेज बारिश तो कहीं अचानक आंधी चलने की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात का असर दिखाई दे सकता है। रायपुर और दुर्ग संभाग के 10 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बारिश के दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लोगों को अपने जरूरी काम और बाहर निकलने की योजना बनाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में तेज हवा के दौरान पेड़ों की डालियां टूटने, कमजोर होर्डिंग और अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को खुले मैदान, खेत और जलाशयों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। आंधी-तूफान के दौरान बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से भी दूरी बनाए रखना जरूरी है।
राजधानी रायपुर में भी मौसम बदला हुआ नजर आ सकता है। आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, शहर में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादल और बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट महसूस हो सकती है। वहीं, शाम और रात के समय भी मौसम सुहावना रहने की संभावना है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।
चक्रवात के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
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