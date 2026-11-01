छत्तीसगढ़ में धान की फसल पर फिर मंडराया बारिश का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया चक्रवाती तूफान

इससे पहले 28 और 29 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई थी। लगातार बारिश और खेतों में पानी भरने के कारण धान की फसल प्रभावित हुई। कई जगहों पर किसानों को फसल खराब होने और कटाई में देरी की चिंता सताने लगी थी। अब एक बार फिर बारिश की संभावना से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जिन किसानों ने कटाई कर धान को खेतों में रखा है, उनके लिए भी बारिश मुश्किल खड़ी कर सकती है। वहीं, लगातार नमी बने रहने से फसल को सुरक्षित रखने की चुनौती बढ़ सकती है।