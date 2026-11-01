छत्तीसगढ़ की राज्योत्सव 2026 में 36 प्रतिभाओं को मिलेगा राज्य सम्मान, जानें किसे कौन-सा पुरस्कार मिला

खेल के क्षेत्र में गुण्डाधूर सम्मान कोंडागांव की संजू देवी को और महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान बालोद के टोमन कुमार को दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कबीरधाम के पुनीदास भट्ट को डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार मिलेगा। सहकारिता के क्षेत्र में बस्तर के चित्रकोट स्थित प्राथमिक कुकड़क मछुआ सहकारी समिति को ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बालोद के प्रदीप कुमार सोनी को श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।